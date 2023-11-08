Один из посетителей выставки «Россия» выиграл каникулы в Санкт-Петербурге

Семилетний Матвей, приехавший с мамой из Ростова-на-Дону, стал 500-тысячным посетителем международной выставки-форума «Россия». По этому случаю партнеры выставки подарили ему двухнедельную поездку с семьей в Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба выставки.

«Это неожиданно и огромный восторг. Это наша настоящая мечта — мы хотели зимой или следующим летом отправиться в Санкт-Петербург. У нас с этим городом ассоциируется все самое романтичное, все самое нежное. Хочется посмотреть все, но момент разведения мостов — самое очаровательное», — сказала мама Матвея, Татьяна Гузева.

Для победителя партнеры проекта — комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга и ОАО «РЖД» — приготовили насыщенную программу: экскурсии с входными билетами в музеи и экскурсоводом, а также питание и проживание.

Сертификат на путешествие будет действовать шесть месяцев после вручения. Добраться до Санкт-Петербурга из дома победители смогут на поезде ОАО «РЖД».

В день открытия выставки «Россия», 4 ноября, ее посетили 191 тыс. человек, 5 ноября — 123 тыс. человек, 6 ноября — 134 тыс. человек. За первые три дня выставку посетили 448 тыс. человек, что является рекордом ВДНХ. На международной выставке-форуме проходят концерты, образовательные мероприятия и мастер-классы, открытие новых павильонов и презентации региональных стендов.

Гости ВДНХ посещают экспозиции всех 89 регионов России, а также стенды и павильоны министерств, крупнейших компаний и государственных корпораций.