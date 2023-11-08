В «Артеке» состоялся парад победителей конкурса «Большая перемена» для старшеклассников

В международном детском центре «Артек» состоялась церемония закрытия финала 4 сезона всероссийского конкурса «Большая перемена» среди учеников 8-10 классов, сообщили организаторы проекта. Победители получат до 1 млн рублей на образование, а лучшие школы — по 2 млн рублей на развитие образовательной среды.

По традиции открыл церемонию на «Артек-арене» парад победителей «Большой перемены», чьи имена прозвучали со сцены под аплодисменты зрителей.

В топ-10 регионов по числу победителей конкурса вошли Свердловская, Белгородская, Ростовская, Московская, Волгоградская, Нижегородская и Челябинская области, Москва, Санкт-Петербург и Ставропольский край.

Поздравление призерам и победителям конкурса направил президент России Владимир Путин. Его приветствие зачитал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«Сегодня легендарный «Артек» гостеприимно встречает старшеклассников из разных регионов страны, которые на всех этапах конкурсных соревнований в полной мере проявили свои таланты и способности и по праву стали лидерами «Большой перемены». А главное — научились работать в команде, творчески относиться к решению сложных, нестандартных задач, нашли верных, надежных друзей», – говорится в приветствии.

Поздравляя финалистов уже от себя лично, Сергей Кириенко отметил, что в этом году конкурс проходил с единой сквозной линией «Горжусь Россией!».

«Вы показали, насколько знаете и любите свою страну, как вы гордитесь своими регионами и Россией в целом», — отметил Кириенко.

Он подчеркнул, что финалистам удалось победить в конкурсе, в котором ежегодно участвуют миллионы талантливых ребят.

О значении сохранения исторической памяти ребятам напомнил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

«История — это не просто школьный предмет, это жизнь вашей семьи. Не любить Отечество — это все равно, что не любить своих родителей. Я хочу поблагодарить всех ребят, которые участвовали в направлении конкурса «Помни!», — сказал он.

Помимо денежных призов, победители конкурса из числа выпускников получат дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы. Также все финалисты смогут отправиться в авторские туры по России от программы «Больше, чем путешествие».