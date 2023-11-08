Россиянам «разрешили» не прививаться от коронавируса

В этом сезоне не требуется вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в рамках «правительственного часа» в Совете Федерации.

«Сегодня они (риски) таковы, что мы не требуем и не предлагаем иммунизироваться от ковида в этом сезоне», — приводит слова Поповой РИА Новости.

Она пояснила, что на сегодняшний день риски от коронавируса по осложнениям болезни позволяют не вакцинироваться от ковида. При этом глава Роспотребнадзора добавил, что россиянам стоит сделать прививки от гриппа.

До этого в ИЦЭМ им Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ рассказали, что клинические исследования вакцины против COVID-19 «Спутник V» с новым антигенным составом рассчитывают окончить в начале декабря текущего года. Планируется, что потом разработанная вакцина уже поступит в гражданский оборот для вакцинации россиян.

В конце октября Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщал, что в ряде субъектов страны наблюдается подъем заболеваемости гриппом и ковидом. Он призывал своевременно пройти вакцинацию против гриппа.

Ранее вирусолог оценил ситуацию с ростом заболеваемости COVID-19 в России.