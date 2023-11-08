Голый и неадекватный россиянин напал на мотоциклиста в Таиланде

В Таиланде задержали раздетого россиянина, который напал на мотоциклиста. Об этом сообщает The Pattaya News.

23-летний уроженец России вышел голым на улицу в районе Бангламунг в Паттайе. Он пугал прохожих и кричал на них, а затем увидел пару на скутере, остановившуюся на красный свет, подошел к ней и ударил по голове водителя без всякого повода.

Нападавшего удалось задержать силами двадцати полицейских, от которых он яростно отбивался. Мужчина отказался сотрудничать с полицией и, как уточняется, не мог или не хотел говорить на тайском или английском языках.

Он угрожал правоохранителям, репортерам, прохожим и медикам до тех пор, пока ему не ввели успокоительное. Результаты проверки на наркотики и психиатрической экспертизы пока неизвестны.

Мужчина не смог дать показания из-за своего возбужденного состояния. В ближайшее время ему предъявят обвинения.

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