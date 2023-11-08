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В Петербурге мальчик попал в больницу после того, как заперся в школьном туалете

В Петербурге мальчик пришел в школу в противогазе и с ножом

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Depositphotos

В Петербурге семиклассник заперся в туалете с ножом. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел на Васильевском острове. Мальчик пронес в школу нож, который должен был выявить металлодетектор на входе, но рамка не сработала.

Спустя некоторое время ребенка заметили гуляющим по учреждению в противогазе. Он закрылся в туалете и стал кричать, что ненавидит музыкальную школу.

«Из туалета его смог вызволить только приехавший в школу отец. Сейчас мальчик в сопровождении отца уехал в больницу на обследование», — сообщается в публикации.

В правоохранительные органы какие-либо сообщения о произошедшем не поступали.

Наиболее вероятно, причиной срыва стала нагрузка, связанная с музыкальным учреждением, где параллельно учится петербуржец.

Ранее в Подмосковье пьяный сосед напал на полицейского с ножом.

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