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Неизвестные стали угрожать пенсионерке и ее дочери, которая помогает военным в зоне СВО

Женщина столкнулась с анонимными угрозами из-за помощи ее дочери военным на СВО

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Depositphotos

Москвичка заявила в полицию о поступающих ей и ее дочери-волонтеру анонимных угрозах. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По словам 63-летней жительницы столицы, несколько дней назад ей пришло сообщение с незнакомого иностранного номера. Неизвестный стал угрожать женщине расправой, обвиняя ее дочь, которая прямо сейчас помогает российским военнослужащим, в терроризме.

Также выяснилось, что аналогичное сообщение пришло и самой девушке, семья которой связывает происходящее с ее активной волонтерской деятельностью. В полиции начали проверку по факту обращения.

Ранее в Николаеве подорвали офис волонтеров.

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