Неизвестные стали угрожать пенсионерке и ее дочери, которая помогает военным в зоне СВО

Москвичка заявила в полицию о поступающих ей и ее дочери-волонтеру анонимных угрозах. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По словам 63-летней жительницы столицы, несколько дней назад ей пришло сообщение с незнакомого иностранного номера. Неизвестный стал угрожать женщине расправой, обвиняя ее дочь, которая прямо сейчас помогает российским военнослужащим, в терроризме.

Также выяснилось, что аналогичное сообщение пришло и самой девушке, семья которой связывает происходящее с ее активной волонтерской деятельностью. В полиции начали проверку по факту обращения.

Ранее в Николаеве подорвали офис волонтеров.