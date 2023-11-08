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Двух жителей Донецка заподозрили в корректировке огня ВСУ по городу

ФСБ задержала двух подозреваемых в корректировке огня ВСУ по Донецку

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Сотрудники ФСБ в Донецкой народной республике вычислили и задержали двоих граждан, которые, предположительно, помогали украинским военным вести обстрелы Донецка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ.

» <...> Задержаны двое граждан РФ, причастных к корректировке огня противника по гражданской инфраструктуре Донецка», — говорится в сообщении службы.

По версии силовиков, подозреваемые через мессенджеры передавали ВСУ фото и видео последствий обстрелов, рассказывали о числе пострадавших, а также о количестве сотрудников экстренных служб, помогавших спасать людей.

Уточняется, что следствие уже проводит доследственную проверку и может вскоре возбудить уголовное дело.

До этого сообщалось, что ВСУ активно используют не только взрослых в качестве корректировщиков, но и детей с подростками, которые зачастую не осознают последствий своих действий.

Ранее в ДНР задержали местного жителя, подозреваемого в передаче секретных данных Украине.

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