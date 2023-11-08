В Луганске взорвали машину бывшего главы управления Народной милиции ЛНР

В Луганске взорвали автомобиль депутата Народного совета и бывшего начальника управления Народной милиции Луганской народной республики полковника Михаила Филипоненко. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Народного совета ЛНР Юрий Юров.

Филипоненко, по информации Юрова, не выжил.

«Трагически погиб наш коллега, депутат Народного Совета Луганской народной республики, бывший глава СЦКК ЛНР, бывший начальник управления Народной милиции ЛНР, человек, который стоял у истоков создания Народного Ополчения Республики, полковник Михаил Юрьевич Филиппоненко», — написал он.

До этого сообщалось, что сотрудника администрации Запорожской области пытались подорвать в собственном автомобиле. Журналисты утверждали, что 27-летний мужчина в самый последний момент заметил, что к днищу его ВАЗ 2111 прикреплено некое устройство, после этого он вызвал силовиков.

Ранее пытавшемуся взорвать здание ФСБ на Лубянке мужчине дали 12 лет.