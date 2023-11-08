В сектор Газа прибыли еще почти 100 грузовиков с гуманитарной помощью

Через КПП «Рафах» в сектор Газа за прошедшие сутки прибыли 96 грузовиков с гуманитарной помощью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Управление по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях.

«96 грузовиков с международной гуманитарной помощью прибыли сегодня в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт «Рафах», — заявили в пресс-службе управления.

Из этого числа 15 грузовиков доставили в палестинский анклав медикаменты, большая часть — 31 грузовик — продукты питания. Еще 8 грузовиков привезли воду, 19 грузовиков — предметы первой необходимости для организации работы пунктов временного размещения. Оставшиеся 23 грузовика доставили смешанные грузы.

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявлял ранее, что сектор Газа ежедневно нуждается в 500 грузовиках гуманитарной помощи.

До этого президент США Джо Байден сообщил журналистам, что в ходе телефонного разговора 6 ноября просил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху объявить гуманитарную паузу в секторе Газа.

Ранее ультраправый министр нацбезопасности Израиля Бен-Гвир заявил, что до освобождения гражданских заложников в Газу нужно отправлять только «сотни тонн взрывчатки» и «ни грамма гуманитарной помощи».