Москвичей предупредили о возвращении холодов к середине ноября

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что холодная погода придет в Москву к середине ноября. Об этом он сообщил «Ленте.ру».

Вильфанд объяснил, что в первой половине этой недели погода может считаться «супертеплой» — в прошедшие воскресенье, понедельник и вторник температурный режим в Москве был выше нормы на восемь градусов.

«Если сравнивать со средними значениями в разные периоды года, то оказывается, что такой температурный фон характерен для третьей декады сентября, то есть сейчас сентябрьская погода. Это связано с тем, что воздушные массы перекачиваются из теплых регионов», — заявил Вильфанд.

Синоптик добавил, что высока вероятность того, что во второй половине ноября температура останется на нулевой отметке. Снежный покров должен сформироваться в конце ноября.

До этого теплая облачная погода с прояснениями и небольшим дождем местами была спрогнозирована в Москве 8 ноября.

Ранее российские ученые в Арктике зафиксировали миражи и белую радугу в один день.