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В Польше пожаловались на украинских дальнобойщиков

Politico: польские водители могут разориться из-за конкуренции с украинцами

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Причиной протестов польских дальнобойщиков на границе с Украиной стал проигрыш в конкуренции с украинскими перевозчиками, которые гораздо дешевле оценивают свои услуги. Об этом пишет издание Politico.

В публикации уточнили, что украинцы перевозят грузы не только внутри Польши, но и доставляют грузы в третьи страны.

Один из организаторов протеста Яцека Сокула пояснил журналистам издания, что украинские водители предлагают более дешевые перевозки, чем поляки.

По словам президента польской отраслевой организации Transport i Logistyka Polska Мацея Вроньского, протесты дальнобойщиков возникли стихийно.

«Это спонтанная акция, люди просто решили, что с них хватит», — резюмировал эксперт.

Накануне посол Украины раскритиковал перевозчиков за блокировку КПП на границе с Польшей.

6 ноября радиостанция RMF FM сообщила, что польские перевозчики перекрыли доступ к автомобильным пунктам пропуска на границе с Украиной.

Ранее в Германии обвинили Польшу в попытках «задушить» экономику Украины.

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