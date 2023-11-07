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«Решили на ком-то сорваться»: избитая двумя мужчинами кировчанка написала заявление в полицию

Жительница Кирова рассказала, что избившие ее мужчины были пьяны

Жительница Кирова, которую у подъезда дома жестоко избили двое мужчин, рассказала «Газете.Ru», что написала заявление в полицию. По словам Анастасии, мужчины были пьяны и «просто решили на ком-то сорваться».

«Инцидент произошел 5 ноября, примерно в час ночи. Подъезжает к дому такси. Оттуда выходят двое мужчин, женщина — жена одного из мужчин, и маленький ребенок. Мужчины были пьяны. Этих людей я видела впервые. Первым делом они кидают бутылку в компанию двух моих друзей и подруги. После этого один из мужчин ударяет моего друга сначала с ноги, потом с головы. Затем мне прилетает по лицу, я падаю. Меня поднимает его товарищ, хватает за шею, потом роняет меня на землю. Они кому-то еще звонили, что нужно приехать, разобраться со мной, а потом отпустили меня. Мы сразу же вызвали полицию», — сказала Анастасия.

По словам девушки, агрессивных мужчин сразу же задержали.

«Они просто решили на ком-то сорваться, мы им ничего плохо не сделали. Заявление я написала. Травмы поеду фиксировать завтра», — сообщила Анастасия.

Видео с избиением девушки у подъезда жилого дома по улице Потребкооперации 6 ноября появилось в Telegram-канале «Киров без цензуры». В комментариях некоторые жители города предположили, что один из нападавших — мужчина, который в июле этого года был задержан за стрельбу из обреза охотничьего ружья. Тогда его арестовали на трое суток.

Ранее в Екатеринбурге мужчина с бейсбольной битой набросился на молодых людей, зашедших в лифт.

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