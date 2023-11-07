Ребенку-инвалиду, которого избили в российском детском саду, выплатят 400 тыс. рублей

В Махачкале прокуратура обязала частный детский сад и бывшего воспитателя выплатить компенсацию морального вреда ребенку с инвалидностью, посещавшему образовательное учреждение. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее бывшую работницу детского сада признали виновной по статье «неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» УК РФ. В 2022 году будучи воспитательницей женщина ударила ребенка с инвалидностью по голове, так как педагога не устраивало его поведение.

После рассмотрения судом дела бывшей работницы детсада прокуратура подала иск о компенсации морального вреда, причиненного дошкольнику.

«Суд обязал виновную и частный детский сад солидарно выплатить в пользу ребенка компенсацию морального вреда в размере 400 тыс. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее в Южно-Сахалинске на воспитателя, ударившего ребенка, возбудили уголовное дело.