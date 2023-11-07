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В Белгородской области временно ограничили продажу пиротехники

В Белгородской области запретили продажу пиротехники до 26 января 2024 года

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Jon Nazca/Reuters

Правительство Белгородской области ввело временный запрет на продажу пиротехнических изделий на территории региона. Об этом сообщается на официальном сайте губернатора и администрации области.

В заявлении указано, что ограничение будет действовать до 26 января 2024 года. При этом запрет коснулся продажи салютов, петард и фейерверков. Исключением стали бенгальские свечи и хлопушки.

«Кроме того, в период новогодних и рождественских праздников будут усилены меры по обеспечению правопорядка в общественных местах», — добавили в администрации региона.

На этом фоне жителей Белгородской области, ставших свидетелями каких-либо правонарушений, призвали незамедлительно сообщать о произошедшем сотрудникам экстренных служб.

7 ноября украинские военнослужащие обстреляли село Дроновка, расположенное в Грайворонском городском округе Белгородской области. По данным губернатора региона Вячеслава Гладкова, в результате атаки в одном из частных домов оказались выбиты окна и повреждена кровля.

Глава области уточнил, что после обстрела на место для осмотра территории прибыли сотрудники оперативных служб. Во время атаки никто из местных жителей не пострадал, подчеркнул он.

Ранее россиянам рассказали о правилах запуска фейерверков на дачных участках.

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