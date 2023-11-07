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Депутат Романов получил ответ от МЧС по поводу пожара в кинотеатре «Слава» в Петербурге

Депутат Романов: владельца сгоревшего кинотеатра «Слава» штрафовали за нарушения

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Пресс-служба Михаила Романова

Сгоревший в сентябре кинотеатр «Слава» во Фрунзенском районе Петербурга до происшествия уже имел нарекания со стороны МЧС, выяснил депутат Госдумы Михаил Романов. В ответе МЧС России на направленный депутатом запрос сообщается, что владелец здания получал предписания устранить нарушения и был за это оштрафован, а повторную со стороны ведомства не согласовала прокуратура, сообщает пресс-служба первого заместителя председателя комитета Госдумы по контролю.

В своем запросе парламентарий просил взять руководство МЧС России на контроль ход проверочных мероприятий по факту пожара в здании бывшего кинотеатра «Слава», а также проведения пожарно-технической экспертизы.

Исполняющий обязанности министра МЧС России Анатолий Супруновский сообщил Михаилу Романову, что последняя проверка здания состоялась в декабре 2021 года. Тогда правообладателю было вручено предписание об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности со сроком исполнения — до 1 июня 2022 года.

Как сообщается в ответе МЧС России, виновное лицо привлечено к административной ответственности за несоблюдение техники пожарной безопасности.

Позднее ведомство в соответствии с действующим законодательством запрашивало у органов прокуратуры согласование новой проверки, для проверки фактов устраненных нарушений. Однако в этом было отказано.

Комментируя полученный ответ, Романов подчеркнул, что точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.

«Существует версия, согласно которой имел место поджог с целью расчистки привлекательного для застройки участка земли. Уже не в первый раз мы убеждаемся в том, что в случаях, когда речь идет о зданиях, где одновременно может находиться большое количество людей, меры противопожарной профилактики должны быть самыми решительными, а наказание за пренебрежение ими — самым строгим», — заявил депутат.

Он добавил, что согласно КоАП, статья, по которой были наказаны владельцы здания, влечет штраф — до 30 тыс. рублей для должностных лиц. И это высшая планка данной шкалы. Но суд также может вынести и предупреждение.

«Эту ситуацию необходимо пересматривать в сторону увеличения штрафов», — считает Романов.

Напомним, пожар в торговом центре на Бухарестской улице, 47, где в прошлом располагался кинотеатр «Слава», случился ночью 16 сентября. За 5 часов здание сгорело дотла. К счастью, в результате возгорания никто не пострадал.

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