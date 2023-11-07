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В СНБО Украины предостерегли командование ВСУ от пораженчества

Данилов: не верящим в победу не место во власти и командовании Украины

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Keystone Press Agency/Global Look Press

Представителей органов власти и командования Вооруженных сил Украины предостерегли от пораженческих настроений. С соответствующим обращением выступил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

«Людям, которые не верят в победу, не место во власти и в командовании», — говорится в колонке Данилова для газеты «Украинская правда».

Конкретизировать, к кому именно обращены эти слова, секретарь СНБО не стал, однако ряд СМИ и политиков уже предположили, что таким образом Данилов прокомментировал недавние высказывания главкома ВСУ Валерия Залужного.

Например, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (находится в списке экстремистов и террористов Росфинмониторинга) указал в своем Telegram-канале, что статью Данилова можно считать публичным нападением на Залужного.

2 ноября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что конфликт на территории страны зашел в тупик. Военачальник признал, что украинские войска никак не могут совершить «глубокий и красивый прорыв» российской линии обороны.

Впоследствии слова Залужного прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский, который заявил, что не считает тупиковой ситуацию, сложившуюся в зоне СВО.

Ранее нардеп Владимир Арьев сообщил о готовящейся отставке Залужного, однако вскоре опроверг свои слова.

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