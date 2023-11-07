«Ростелеком» прокомментировал ситуацию с повреждением кабеля в Финском заливе

В «Ростелекоме» заявили, что повреждение линии волоконно-оптической линии связи в Финском заливе, которая соединяет Кингисепп и Калининград, не повлияло на работу связи в Калининградской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Ростелекома».

«Связь Калининградской области с остальной территорией России функционирует в штатном режиме. Авария на подводной волоконно-оптической линии связи (ПВОЛС) от Кингисеппа до Калининграда не отразилась на работе инфраструктуры связи и оказании услуг пользователям в области», — заявили в «Ростелекоме».

В компании добавили, что в работе находятся резервные линии, проведенные по сухопутному маршруту, а также резервные каналы спутниковой связи. В данный момент, в «Ростелекоме» разрабатывают план восстановительных работ.

До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле в настоящий момент нет данных о ситуации с повреждением телекоммуникационного кабеля в Финском заливе.

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