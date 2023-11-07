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Экс-директор детдома получила четыре года колонии после изнасилований детей в учреждении

В Иркутске осудили экс-директора детдома, где воспитанник насиловал детей

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В Иркутске суд вынес приговор экс-директору детского дома, в котором один из воспитанников насиловал младших детей. Об этом сообщает пресс-служба судов регионов.

Суд приговорил женщину к четырем годам колонии общего режима по статье о превышении должностных полномочий.

«Являясь должностным лицом, она совершила действия, явно выходящие за пределы ее полномочий, повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов граждан, организаций, охраняемых законом интересов общества и государства, что причинило тяжкие последствия», — сообщается в публикации.

Инцидент, за который осудили женщину, произошел в 2021 году. В социальных сетях появилась информация о том, что 12-летний воспитанник насиловал мальчиков от трех до пяти лет. Экс-директор не сообщила о случившемся в правоохранительные органы.

Ранее бывшая воспитанница омского детдома сообщила об изнасиловании со стороны директора.

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