Экс-глава ФАС Артемьев возглавил товарно-сырьевую биржу в Петербурге

Совет директоров Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) назначил президентом бывшего руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игоря Артемьева. Об этом сообщили на сайте биржи.

Артемьева назначили на новый пост 3 ноября. С предыдущего главы Алексея Рыбникова, который возглавлял биржу с 2011 года, сняли полномочия, пояснили в пресс-службе.

Артемьев руководил ФАС России с 2004 по 2020 год. После этого он перешел на пост помощника премьер-министра России Михаила Мишустина. В пятницу глава кабмина освободил Артемьева от должности.

Говоря о своих новых обязанностях, Артемьев отметил, что важнейшей задачей СПбМТСБ останется формирование национальных индикаторов, прежде всего по нефти. Он считает, что эти показатели приобретают не только экономическое, но и геополитическое значение.

Биржу создали в 2008 году. Она организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, природного газа, сжиженного углеводородного газа (СУГ), угля, леса, стройматериалов, минеральных удобрений. СПбМТСБ старается создавать прозрачный механизм формирования справедливых цен на товары из России.

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