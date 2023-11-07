Пьяный сосед ударил ножом полковника полиции из-за замечания

В подмосковном Дзержинске замначальника Люберецкого отдела МВД по экономической безопасности сделал замечание соседу и получил ножевое ранение в руку. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в Дзержинском, сотрудник полиции пришел домой с работы. Заснуть ему помешала громкая музыка из соседней квартиры. Полицейский попросил соседа перестать шуметь, между ними возникла ссора, в ходе которой нетрезвый сосед схватил кухонный нож и воткнул его в руку оппоненту.

После этого полковник вызвал на место своих коллег, буйного соседа задержали и увезли в отдел. Выяснилось, что мужчина уже был ранее судим за аналогичные преступления, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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