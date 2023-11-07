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Неизвестные «минируют» российскую школу от имени мальчика, у которого нет телефона

В Перми от имени восьмиклассника «минируют» школу, в которую он не ходит

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Shutterstock

В Перми правоохранители заинтересовались местным школьником после того, как от его имени начали сообщать о минировании образовательного учреждения. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Неизвестные каждый месяц сообщают о том, что в школе восьмиклассник оставил взрывное устройство. В качестве сообщников собеседники указывают одноклассников мальчика.

Спецслужбы проверили запросы. Выяснилось, что ребенок, от лица которого «минируют» учреждение, числится в нем, но не ходит на занятия из-за особенностей психики. У мальчика нет социальных сетей и телефона.

На данный момент неизвестно, кто сообщает о нахождении взрывных устройств в школе. Правоохранители ищут злоумышленников.

Ранее в Пензе 17-летний юноша разослал 45 угроз терактами.

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