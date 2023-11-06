В Палестине заявили об ударе Израиля по психиатрической больнице в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала единственную психиатрическую больницу, расположенную на территории сектора Газа. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Палестины, передает РИА Новости.

Согласно данным ведомства, израильские военные нанесли удар по медицинскому учреждению с воздуха. При этом снаряды упали не только на территории психиатрической клиники, но и на территории одной из местных офтальмологических больниц.

«Израильские оккупационные самолеты нанесли удар по единственной психиатрической больнице в секторе Газа», — говорится в заявлении.

Другие подробности о произошедшем пока не уточняются. В частности, это касается нанесенного госпиталям урона и количества пострадавших.

Утром 6 ноября пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что за минувшие сутки израильские солдаты атаковали порядка 450 объектов палестинского движения ХАМАС на территории сектора Газа. Как уточнили представители армии страны, целями для ударов стали пусковые позиции противотанковых ракет, штабы и наблюдательные пункты палестинского движения.

Позже пресс-служба израильских войск заявила о взятии под контроль одного из военных лагерей ХАМАС в секторе Газа. Согласно полученной информации, в соответствующей ночной операции принимали участие сухопутные силы ЦАХАЛ.

Ранее в Израиле рассказали, когда военные страны полностью окружат сектор Газа.