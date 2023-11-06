Неизвестные сожгли релейный шкаф на железной дороге в Тульской области

На перегоне Бобрик-Донской — Гранки в Узловском районе Тульской области неизвестные злоумышленники повредили оборудование на железной дороге. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел около деревни Никольской, дежурный по станции заметил ошибку сигнала оборудования, он пошел проверить технику и увидел, что релейный шкаф полностью выгорел.

Как установили прибывшие на место полицейские, неизвестные злоумышленники вскрыли дверь релейного шкафа, облили его горючей жидкостью и подожгли. Ремонту шкаф не подлежит, его придется заменить.

На движение поездов происшествие не повлияло. Возбуждено уголовное дело, поджигателей ищут.

Ранее неизвестный поджег релейные шкафы на пути к аэродрому Рощино в Тюмени.