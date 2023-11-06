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На сцене выставки-форума «Россия» пройдет концерт

Певица Ирина Дубцова выступит на главной сцене выставки-форума «Россия»

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Поэт и певица Ирина Дубцова 6 ноября выступит на главной сцене международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ во время концерта, организованного павильоном Банка России «Умные финансы», сообщает пресс-служба форума.

Также на одной сцене с Ириной Дубцовой выступят кавер-группа Crazy Beats и DJ Tonixx. Мероприятие начнется в 15:00 на главной сцене, расположенной за павильоном №1 ВДНХ.

«Одна из самых талантливых исполнительниц на российской эстраде. Ее концерт — это всегда потрясающая энергетика с живым звуком! Положительное настроение и приятные воспоминания — это то, что останется надолго после этого вечера», — сообщили организаторы.

Международная выставка-форум «Россия» стартовала на ВДНХ 4 ноября и продлится до 12 апреля 2024 года. Свои экспозиции представили все 89 регионов России, 21 министерство, 19 компаний и корпораций, а также общественные организации.

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