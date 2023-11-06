Минобороны РФ анонсировало запуск проекта об освобождении Киева от немцев

Министерство обороны РФ намерено запустить новый проект «Киев спасли от мрака нацизма: помним — всегда, забыть — невозможно», посвященный 80-летию со дня освобождения украинской столицы от немецких захватчиков. Об этом сообщается в пресс-релизе военного ведомства, появившемся в распоряжении «Газеты.Ru».

В документе указано, что новый историко-познавательный раздел будет мультимедийным. Более того, специально для проекта министерство рассекретило часть документов из фондов своего Центрального архива.

«Представленные в проекте оперативные карты, журналы боевых действий, политические донесения и наградные материалы свидетельствуют о героизме и высокой боевой выучке советских воинов и рассказывают о преступлениях гитлеровцев, совершенных на Украине», — подчеркивается в пресс-релизе.

Киевская операция прошла с 3 по 13 ноября 1943 года. В ней принимали участие силы 1-го Украинского фронта, которыми командовал генерал армии Николай Ватутин.

Согласно данным министерства, к началу наступления общая численность подразделений составляла 671 тыс. солдат. Кроме того, в распоряжении военнослужащих было семь тысяч орудий и минометов, а также 700 самолетов.

В то же время в столице Украины и ее окрестностях находились около 500 тыс. гитлеровцев. Они имели до шести тысяч различных орудий, порядка 400 танков и более 660 самолетов.

Первые удары по позициям немецких войск советские солдаты нанесли утром 3 ноября. В тот же день они прорвали линию обороны противника, а уже вечером 5 ноября начались бои в окрестностях самого Киева.

Утром 6 ноября украинская столица была полностью освобождена. Впоследствии успех операции на данном направлении оказал значительное влияние на победу СССР в Великой Отечественной войне.

Ранее в Киеве начался демонтаж советской звезды со стеллы, установленной в честь Великой Победы.