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Магнитная буря внезапно накрыла планету

На Земле началась мощная магнитная буря

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Shutterstock

Сильная магнитная буря внезапно накрыла на Земле, свидетельствуют данные Института прикладной геофизики (ИПГ).

«Во второй половине суток 5 ноября зарегистрировано возмущение геомагнитного поля», — отмечается в сообщении.

По данным мониторинга космической погоды, степень возмущенности магнитного поля Земли оперативно возросла до уровня G3, который по научной классификации означает «сильно». Отмечается, что при данном уровне по всей планете могут наблюдаться проблемы в энергетических системах, включая ложные тревоги в охранных системах и «закипания» масляных трансформаторов. Кроме того, возможны сбои в спутниковой и низкочастотной радионавигации и высокочастотной радиосвязи.

«В средних широтах можно наблюдать полярные сияния», — заключается в материале.

До этого жителям Южного Урала удалось сфотографировать в небе редкое для этих мест природное явление — северное сияние.

Ранее россиянам назвали способ справиться с магнитными бурями.

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