США собираются нарастить поставки гумпомощи в Газу

Госсекретать США Энтони Блинкен заявил, что страна работает над тем, чтобы значительно нарастить поставки гуманитарной помощи в сектор Газа. Об этом сообщает ТАСС.

«Поскольку мы добиваемся введения гуманитарных пауз, это может быть шагом в направлении освобождения заложников, а также способствовать прогрессу в других вещах, которые мы намерены осуществить, как и правительство Израиля и наши партнеры в регионе», — сказал Блинкен.

Ранее сенатор США Линдси Грэм заявил, что никакие страдания населения сектора Газа не заставят его усомниться в необходимости продолжения поддержки Израиля. По его словам, в текущей ситуации можно лишь говорить о возможном снижении количества пострадавших, но нельзя подвергать сомнению тактику еврейского государства в борьбе против ХАМАС.

Он добавил, что для Израиля нет никаких ограничений в его кампании против ХАМАС. Грэм подчеркнул, что поддерживает гумпомощь для Газы, но призывает не указывать еврейскому государству как действовать.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее Иран окрестил войной добра со злом конфликт на Ближнем Востоке.