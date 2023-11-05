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Россиянин на иномарке протаранил несколько машин и скрылся с места ДТП

В Абакане водитель BMW протаранил пять автомобилей

В Абакане водитель BMW скрылся с места аварии после того, как протаранил пять машин. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Инцидент произошел на улице Чехова. Водитель столкнулся с машиной, после чего последовало столкновение с еще несколькими машинами. По словам очевидцев, иномарка двигалась на высокой скорости. После произошедшего мужчина быстро сбежал с места происшествия.

Всего в аварии пострадали пять автомобилей, среди них и те, которые стояли на парковке в момент ДТП. Россиянин, находившийся за рулем одной из машин, получил травмы.

На данный момент в произошедшем разбираются сотрудники правоохранительных органов. Полиция выясняет все обстоятельства.

Ранее в Петербурге мужчина упал на машину женщины-инвалида.

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