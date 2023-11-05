Школьница пыталась похудеть и попала в больницу с отравлением

Из квартиры в Приморском районе Петербурга госпитализирована школьница с отравлением медицинскими препаратами, девочка пыталась сбросить вес. Об этом сообщает «78.ru».

16-летняя школьница госпитализирована с отравлением лекарствами из квартиры в Петербурге. Состояние девочки врачи оценивают как тяжелое, она находится в отделении реанимации.

Выяснилось, что пострадавшая решила прибегнуть к экстренному методу похудения и выпила шесть таблеток двух видов препаратов, чтобы быстро сбросить вес, после чего ей стало плохо.

Известно, что девочка воспитывается в неполной семье, на учете в органах ПДН не состоит. Обстоятельства отравления устанавливаются.

Ранее трехлетний мальчик съел противозачаточные таблетки и попал в реанимацию.