Многотысячная демонстрация в поддержку Палестины прошла в США

Десятки тысяч человек приняли участие в пропалестинской акции протеста в центре Вашингтона, в нескольких кварталах от Белого дома. Об этом сообщает ТАСС.
Многочисленные протестующие держали палестинские флаги и плакаты в поддержку сектора Газа. Они призывали власти США прекратить оказывать помощь Израилю.
«Нас собралось несколько десятков тысяч. Возможно, 30 тыс. или 40 тыс. человек», — сообщила агентству одна из основательниц женского антивоенного движения Code Pink Медея Бенджамин.
Бенджамин подчеркнула, что на митинг приехали американцы, которые проживают «как минимум в половине штатов».
Протестующие скандировали лозунги «прекратить геноцид палестинского народа». Манифестанты забирались на светофоры, так как им не хватало места на площади, и размахивали флагами Палестины. Правоохранительные органы не вмешивались в происходящее, митинг проходил мирно.
«Не слышал ни о каких происшествиях», — сказал ТАСС полицейский, следивший за порядком на демонстрации.
19 октября сообщалось, что в акции протеста против «насилия в секторе Газа» в Вашингтоне приняли участие 10 тыс. человек, 500 из которых задержали.
Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.