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Многотысячная демонстрация в поддержку Палестины прошла в США

Тысячи человек приняли участие в пропалестинской акции протеста в Вашингтоне

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Bonnie Cash/Reuters

Десятки тысяч человек приняли участие в пропалестинской акции протеста в центре Вашингтона, в нескольких кварталах от Белого дома. Об этом сообщает ТАСС.

Многочисленные протестующие держали палестинские флаги и плакаты в поддержку сектора Газа. Они призывали власти США прекратить оказывать помощь Израилю.

«Нас собралось несколько десятков тысяч. Возможно, 30 тыс. или 40 тыс. человек», — сообщила агентству одна из основательниц женского антивоенного движения Code Pink Медея Бенджамин.

Бенджамин подчеркнула, что на митинг приехали американцы, которые проживают «как минимум в половине штатов».

Протестующие скандировали лозунги «прекратить геноцид палестинского народа». Манифестанты забирались на светофоры, так как им не хватало места на площади, и размахивали флагами Палестины. Правоохранительные органы не вмешивались в происходящее, митинг проходил мирно.

«Не слышал ни о каких происшествиях», — сказал ТАСС полицейский, следивший за порядком на демонстрации.

19 октября сообщалось, что в акции протеста против «насилия в секторе Газа» в Вашингтоне приняли участие 10 тыс. человек, 500 из которых задержали.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

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