Россиянин напал с топором на женщину, которая арендовала у него комнату

Житель Москвы с топором набросился на женщину, которая снимала у него комнату в квартире на востоке столицы. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного СК.

Инцидент произошел в квартире многоэтажки в Окружном проезде 4 ноября. По данным следствия, между 58-летним мужчиной и 44-летней женщиной, которая арендовала у него комнату, возникла ссора на почве личных неприязненных отношений.

Москвич ударил квартирантку топором по голове. Пострадавшая госпитализирована в ближайшую больницу. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.

Ранее сын ударил полицейских топором, чтобы они не задержали его отца за кражу.