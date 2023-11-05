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Россиянин напал с топором на женщину, которая арендовала у него комнату

В Москве мужчина ударил топором женщину, арендовавшую у него комнату

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Depositphotos

Житель Москвы с топором набросился на женщину, которая снимала у него комнату в квартире на востоке столицы. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного СК.

Инцидент произошел в квартире многоэтажки в Окружном проезде 4 ноября. По данным следствия, между 58-летним мужчиной и 44-летней женщиной, которая арендовала у него комнату, возникла ссора на почве личных неприязненных отношений.

Москвич ударил квартирантку топором по голове. Пострадавшая госпитализирована в ближайшую больницу. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.

Ранее сын ударил полицейских топором, чтобы они не задержали его отца за кражу.

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