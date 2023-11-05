Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Неизвестный напал на девочку-подростка и порезал ей лицо канцелярским ножом

«НГС»: в Красноярске девочке-подростку изрезали лицо канцелярским ножом

close
100%
Haggardous50000/Shutterstock

В микрорайоне Черемушки в Красноярске 16-летней девочке-подростку изрезали лицо канцелярским ножом, у нее также украли телефон. Об этом сообщает портал «НГС».

Инцидент произошел 3 ноября в сквере Уютный, девочка возвращалась домой из больницы, когда на нее было совершено нападение. По предварительной информации, к школьнице подошел неизвестный и стал требовать отдать ему телефон, девочка пыталась оказать сопротивление.

В ответ злоумышленник выхватил канцелярский нож и порезал ей лицо.

По данным «ТВК», нападавшей могла быть женщина. Пострадавшая сумела добежать до поликлиники, где ей оказали первую помощь. По факту грабежа и нападения на несовершеннолетнюю региональный СК возбудил уголовное дело.

Ранее в Оренбурге мужчина угрожал таксисту ножом после требования об оплате поездки.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий