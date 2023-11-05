Неизвестный напал на девочку-подростка и порезал ей лицо канцелярским ножом

В микрорайоне Черемушки в Красноярске 16-летней девочке-подростку изрезали лицо канцелярским ножом, у нее также украли телефон. Об этом сообщает портал «НГС».

Инцидент произошел 3 ноября в сквере Уютный, девочка возвращалась домой из больницы, когда на нее было совершено нападение. По предварительной информации, к школьнице подошел неизвестный и стал требовать отдать ему телефон, девочка пыталась оказать сопротивление.

В ответ злоумышленник выхватил канцелярский нож и порезал ей лицо.

По данным «ТВК», нападавшей могла быть женщина. Пострадавшая сумела добежать до поликлиники, где ей оказали первую помощь. По факту грабежа и нападения на несовершеннолетнюю региональный СК возбудил уголовное дело.

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