В Крыму сочли, что передача полуострова Украинской ССР было кулуарной

Передачу Крыма в состав Украинской ССР в 1954 году провели кулуарно. Об этом заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Рабочей группой установлено, что законы и Конституция СССР были нарушены грубейшим образом при передаче Крыма в состав УССР», — сказал Константинов на полях Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ.

Он подчеркнул, что невозможно было это сделать законно. По словам Константинова, для реализации передачи полуострова требовалось принять целый ряд нормативных актов. Но подобные документы не было вариантов согласовать, так как в этом случае каждая республика начала бы предъявлять друг другу территориальные претензии.

Глава крымского парламента раскрыл, что первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев, «чтобы не открывать ящик Пандоры», сделал это кулуарно, и тогда мало кто на это обратил внимание.

«То, что было сделано, — незаконно и является преступлением», — резюмировал Константинов.

В мае в Крыму заявили, что передача полуострова Украинской ССР не была юридически оформлена.

Ранее сенатор от республики Крым Сергей Цеков предлагал официально отменить акт о передаче полуострова Украинской ССР.