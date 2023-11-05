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В Чечне поздравили сына Кадырова с назначением на «важную должность»

Министр Дудаев поздравил сына Кадырова Адама с назначением на «важную должность»

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adam_benoevsky_k13/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев поздравил пятнадцатилетнего Адама Кадырова, сына главы республики Рамзана Кадырова, с назначением на «важную должность» в службе безопасности главы региона. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«От всей души поздравляю ...Адама Кадырова с назначением на важную должность в службе безопасности Главы ЧР», — заявил Дудаев.

Он отметил, что Кадыров-младший проявил себя как смелый, отважный патриот и человек, который готов «заступаться за религию». По словам министра, в своем юном возрасте Адам Кадыров несколько раз побывал в зоне специальной военной операции (СВО).

«Все знают о его храбром нраве и сильном характере», — добавил он.

До этого глава Татарстана Рустам Минниханов вручил Адаму Кадырову, который ранее избил сжегшего Коран Никиту Журавеля, орден «Дуслык».

6 октября депутат Государственной думы Адам Делимханов сообщил, что сын главы Чечни удостоился звания Героя республики. Парламентарий «с большим удовольствием» поздравил Адама Кадырова и указал, что он наизусть знает главную книгу мусульман.

Ранее Кадыров назвал героем всех мусульман избившего Журавеля сына.

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