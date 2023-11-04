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Жителей Франции предупредили о втором за двое суток мощном урагане

Meteo France: второй мощный ураган за последние двое суток обрушится на Францию

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Pascal Rossignol/Reuters

Французские власти объявили оранжевый уровень климатической угрозы в 13 департаментах из-за приближения урагана «Домингос» всего спустя двое суток после «Киарана». Об этом предупредила французская метеорологическая служба Meteo France.

Министр внутренних дел республики Жеральд Дарманен заявил, что стихия обрушится «в ближайшие часы». По словам главы МВД, «Домингос» может спровоцировать мощные волны и наводнения. Он призвал граждан быть осторожными и следовать указаниям властей.

Ураган «Киаран» обрушился на Францию в ночь на 2 ноября. Порывы ветра достигали 55 м/с в Нормандии и Бретани. Высота волн превышала 20 метров.

Стихия стала самой разрушительной за последние 25 лет, отмечали в коммюнике представителей французских электросетей, пишет ТАСС. Специалисты восстановили около 80% повреждений, однако более 250 тысяч домохозяйств до сих пор без электричества.

Из-за урагана пришлось эвакуировать 1,3 тысячи человек. В Париже и нескольких коммунах на западе страны запретили посещать парки. Ущерб от сильных ветров оценили почти в 500 млн евро.

Ранее землетрясение магнитудой 4,3 произошло в южной китайской провинции Гуандун.

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