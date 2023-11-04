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Депутат объяснил необходимость сплочения граждан России

Депутат Матвейчев: очень важно сохранять единство и не поддаваться на провокации

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Александр Гальперин/РИА Новости

День народного единства очень важен для россиян. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям Олег Матвейчев.

Он подчеркнул, что это особенно важно именно сейчас, в период СВО. По его мнению, от единства россиян зависит то, насколько страна добьется своих целей и насколько ее действия будут выглядеть верными перед всем остальным миром.

«У нас многонациональная страна, страна, в которой несколько традиционных религий в течение столетий живут вместе. Были случаи раскачки и подрыва этого национального единства. Всегда это были трагические моменты нашей истории — гражданские войны, очень серьезные столкновения, лилась кровь и так далее. Это ослабляло страну и отбрасывало на многие годы назад», — сказал депутат.

По его словам, это были не столько какие-то военные поражения, которых и не бывало на поле боя, сколько внутренние распри.

«Враг знает, что нужно именно подрывать нас изнутри, поэтому всеми силами пытается разжечь конфликты. Конфликты, кстати, любые, в том числе и классовые конфликты и прочие. Поэтому очень важно об этом всегда помнить и сохранять единство, а также не поддаваться ни на какие провокации», — заключил Матвейчев.

Напомним, 4 ноября в России отмечается День народного единства. Ранее политолог, эксперт ЭИСИ Анна Федоров заявила, что День народного единства — праздник, напоминающий о том, что Россия всегда преодолевала самые тяжелые времена и выходила из них обновленной и сильной.

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