Депутат объяснил необходимость сплочения граждан России

День народного единства очень важен для россиян. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям Олег Матвейчев.

Он подчеркнул, что это особенно важно именно сейчас, в период СВО. По его мнению, от единства россиян зависит то, насколько страна добьется своих целей и насколько ее действия будут выглядеть верными перед всем остальным миром.

«У нас многонациональная страна, страна, в которой несколько традиционных религий в течение столетий живут вместе. Были случаи раскачки и подрыва этого национального единства. Всегда это были трагические моменты нашей истории — гражданские войны, очень серьезные столкновения, лилась кровь и так далее. Это ослабляло страну и отбрасывало на многие годы назад», — сказал депутат.

По его словам, это были не столько какие-то военные поражения, которых и не бывало на поле боя, сколько внутренние распри.

«Враг знает, что нужно именно подрывать нас изнутри, поэтому всеми силами пытается разжечь конфликты. Конфликты, кстати, любые, в том числе и классовые конфликты и прочие. Поэтому очень важно об этом всегда помнить и сохранять единство, а также не поддаваться ни на какие провокации», — заключил Матвейчев.

Напомним, 4 ноября в России отмечается День народного единства. Ранее политолог, эксперт ЭИСИ Анна Федоров заявила, что День народного единства — праздник, напоминающий о том, что Россия всегда преодолевала самые тяжелые времена и выходила из них обновленной и сильной.