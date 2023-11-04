Песков объяснил, почему Путин отказывается от некоторых зарубежных поездок

В настоящее время у президента РФ Владимира Путина много дел внутри страны, поэтому он не так часто ездит за рубеж. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на мероприятии Российского общества «Знание» на международной выставке-форуме «Россия».

«Он путешествует не так часто, от каких-то поездок приходится отказываться», — приводит РИА Новости слова Пескова.

Представитель Кремля также ответил на вопрос, есть ли у Владимира Путина двойники. По его словам, «Путин у нас один».

Кроме того, пресс-секретарь пообещал, что Путин в будущем посетит Международную выставку-форум «Россия», которая открылась 4 ноября в Москве на территории ВДНХ. Песков назвал выставку-форум «реинкарнацией ВДНХ» советского времени, но созданной в «незаскорузлом виде».

До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Москва в ходе выставки-форума «Россия» на ВДНХ представит интерактивное пространство, демонстрирующее, как город менялся из года в год и становился мегаполисом.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».