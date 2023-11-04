В китайской провинции случилось землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в южной китайской провинции Гуандун. Об этом сообщило Китайское сейсмологическое управление.

Инцидент произошел в городском уезде Эньпин городского округа Цзянмэнь в провинции Гуандун. В городском округе Цзянмэнь проживают 4,82 млн человек. Однако сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Землетрясение зафиксировали в 19:24 по местному времени (14:24 — по московскому). Очаг землетрясения был на глубине восьми километров, пояснили эксперты.

До этого землетрясение магнитудой 5 произошло у Северных Курил. Эпицентр подземных толчков находился в 80 км юго-восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир на глубине 53 км.

Накануне японский сейсмолог предрек Турции еще более сильное землетрясение. По словам эксперта Йошинори Мориваки, потери могут в два-три раза превысить февральские.

Ранее в центральной части Греции произошло землетрясение.