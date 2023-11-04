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Сильный пожар вспыхнул на складе в Абакане

В Абакане горит складское помещение на площади 500 квадратных метров

В Абакане горит склад на площади 500 квадратных метров. Об этом сообщает МЧС России.

«В 12:24 мск поступило сообщение о пожаре по адресу: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Хлебная, 30. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит складское помещение на площади 500 кв.м.», — сообщили в ведомстве.

На месте происшествия в данный момент работают 40 специалистов и 9 единиц техники. При этом проводится наращивание сил и средств.

«По предварительной информации пострадавших нет», — отметили в МЧС.

2 ноября в Перми произошел пожар в ангаре на площади более 200 квадратных метров. Сообщалось, что возгорание случилось из-за крупных емкостей с легковоспламеняющейся жидкостью.

До этого сообщалось, что в Краснодарском крае сотрудники МЧС ликвидируют крупный пожар в лесу. Инцидент произошел в Апшерском лесничестве, недалеко от Черной горы.

Ранее в Ростове-на-Дону мужчина в камуфляжной форме попытался поджечь военкомат.

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