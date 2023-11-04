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Два вагона сошли с рельсов на железной дороге в Тверской области

Под Тверью на железной дороге с рельсов сошли два вагона

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Depositphotos

Под Тверью на железной дороге с рельсов сошли два грузовых вагона. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Инцидент произошел в ночь на 4 ноября, сообщает пресс-служба. Два вагона грузового поезда, перевозившего щебень, сошли с рельсов на перегоне Красный Холм – Дор однопутного участка Овенище-2 – Сонково.

В результате произошедшего никто не пострадал. Задержки пассажирских поездов в связи с инцидентом не ожидается. Для устранения последствий на место направили восстановительный поезд станции Сонково.

«На Октябрьской железной дороге работает оперативный штаб. Специалисты железной дороги предпринимают все необходимые меры для ликвидации последствий схода и возобновления движения поездов», — рассказали в пресс-службе.

Ранее локомотив сошел с рельсов на Сахалине.

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