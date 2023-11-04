В Германии задержали участников пропалестинской демонстрации

В германской полиции заявили, что девять человек задержаны на пропалестинской демонстрации в городе Франкфурт-на-Майне, у некоторых протестующих изъята нацистская символика. Об этом сообщает РИА Новости.

В правоохранительных органах отметили, что акция под лозунгами о прекращении огня в Газе начались днем и закончилась после семи вечера, в ней приняли участие до 850 человек.

В полиции подчеркнули, что некоторые участники совершили уголовные правонарушения, например, демонстрировали плакаты плакаты нацистского и антиизраильского содержания, которые были конфискованы.

В отношении некоторых задержанных участников акции было начато семь расследований «по подозрению в разжигании ненависти».

До этого вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек решительно осудил проявление антисемитизма в Германии в его различных формах.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.