Найдено еще одно полезное свойство кофе

По данным исследования китайских ученых стало известно, что кофе снижает возникновения мигрени и мигрени с аурой. Об этом сообщает nature.com.

Ученые пытались определить связь употребления кофе с вероятностью развития неврологических заболеваний, например, мигрени, болезни Альцгеймера или болезни Паркинсона.

Исследователи использовании генетические данные и МРТ-результаты, так им удалось доказать причинную связь между употреблением кофе и мигренью. В публикации отмечается, что употребление кофе, вероятно, является методом профилактики неврологических заболеваний.

До этого врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов рассказал, что двух-трех чашек кофе в день достаточно, чтобы избежать проблем и получить преимущества для здоровья.

По его словам, в кофейных зернах содержатся антиоксиданты, защищающие клетки организма от свободных радикалов.

Он добавил, что важно не пережаривать зерна, иначе количество тригонеллина в них сильно снижается. Также он посоветовал смешивать зеленый кофе с обжаренным.

Ранее ученые опровергли миф о кофеине.