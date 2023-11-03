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Россиянин устроил дебош на борту самолета Гуанчжоу – Москва

Бизнесмен «заминировал» самолет, летевший из Китая в Москву

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Shutterstock

Бизнесмен из Екатеринбурга устроил дебош на борту самолета, следовавшего из китайского Гуанчжоу в Россию. Об этом сообщает Е1.

Мужчина сел в самолет и попросил у бортпроводников алкоголь. После отказа он начал вести себя агрессивно и провоцировать конфликт. Спустя некоторое время он заявил, что самолет заминирован.

В результате воздушное судно досмотрели и не выявили взрывных устройств. В аэропорту Москвы на борту манипуляцию повторили и передали пассажира полиции.

По словам самого бизнесмена, он попросил у бортпроводников пиво, но оно было теплым. После этого предприниматель пошутил о том, что напиток можно остудить, открыв дверь самолета. Экипаж воспринял ситуацию серьезно.

«Говорю, вы мне еще поверьте, что у меня бомба с собой! Вот так все завелось и закрутилось! После этого они объявили, что бомба в самолете», — поделился мужчина в беседе с журналистами.

В результате россиянину выписали штраф за административное нарушение.

Ранее в ХМАО мужчина ворвался в магазин, устроил погром и впал в кому.

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