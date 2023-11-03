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В Ленобласти 61-летнего мужчину подозревают в развращении шестилетнего ребенка

В Ленобласти мать обвинила 61-летнего мужчину в домогательствах к дочери

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Depositphotos

В Ленобласти задержали 61-летнего россиянина, которого подозревают в развращении шестилетней девочки. Об этом сообщает Piter.tv.

Правоохранители узнали об инциденте после того, как к ним обратилась мать пострадавшей. По словам женщины, россиянин из города Любань совершал развратные действия в отношении ее дочери в период с июля по август. О каких-либо деталях произошедшего или причинах не сообщается.

После подачи заявления безработного мужчину задержали. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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