В одном из российских регионов ищут дегустатора собачьего корма

В Новосибирске ищут сомелье кормов для собак, который сможет получать за работу от 260 тыс. рублей в месяц. Такая вакансия появилась на одном из популярных сайтов по поиску работы, сообщает Сиб.фм.

В компании по производству кормов изданию подтвердили, что вакансия актуальна. Представители предприятия отметили, что такие вакансии давно распространены на Западе.

В обязанности такого специалиста входит дегустация фирменного корма и продукции других производителей, запись видеообзоров, составление отчетов. Кроме того, подходящий кандидат будет участвовать в российских и международных выставках и соревнованиях сомелье. Среди требований к сотрудникам — желание развивать продукт и проявление интереса к своей работе.

«Похожий опыт дегустации кормов для животных будет вашим преимуществом», — говорится в описании вакансии.

Исследование «Зарплаты.ру» до этого показало, что водитель-экспедитор по перевозке ковров, женщина-водитель и парковщик у ресторанов вошли в рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в России в сфере «Транспорт, логистика, перевозки». Например, в Москве зарплата водителя-экспедитора по перевозке ковров составляет от 150 тыс. рублей.

Ранее россияне рассказали, влияют ли отзывы о работодателе на их решение по вакансии.