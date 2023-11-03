Россиян предупредили о возможном росте тарифов на электричество на 15%

После привязки тарифов на электроэнергию к объемам потребления они могут вырасти в общей сложности на 15%. Произойдет оно, вероятно, в будущем году в два этапа. Такое мнение в беседе с телеканалом «360» озвучил председатель Союза жилищных организаций Москвы, член Комитета по ЖКХ ТПП РФ, юрист, специалист по проблемам ТСЖ и ЖКХ Константин Крохин.

Накануне стало известно, что правительство может поручить регионам пересмотреть систему тарифов на электроэнергию для населения, при которой ставка тарифа будет расти при росте потребления. С большой вероятностью власти примут новую меру, считает Крохин.

«Федеральный центр в лице министерства вместе с антимонопольной службой поставили такие условия: повышать тарифы для населения. Скорее всего, в том или ином виде это произойдет», — подчеркнул он, пояснив, что теперь власти побуждают регионы самостоятельно сделать шаг к росту тарифов на электричество.

Крохин считает вероятным, что повышение может произойти в два этапа: сначала индексация на 8-9%, а затем повышение еще на 6-8%. Таким образом общее повышение составит примерно 15%, отметил юрист, подчеркнув, что на данный момент точного расчета тарифов пока нет.

«Все указывает на то, что инфляция будет разгоняться. По этой причине у нас такой пессимистичный прогноз, что тарифы вырастут, что государство в лице министерства это решение пролоббирует, регионы подчинятся. То есть нас ждет повышение для населения», — считает юрист.

Напомним, сообщалось, что регионам придется перейти на новую систему тарифов, если они не решат субсидировать их из собственных бюджетов.

Глава Минэкономики Максим Решетников ранее заявил, что темпы индексации тарифов ЖКХ в России отстают от инфляции, из-за чего отрасль недополучает ресурсы.