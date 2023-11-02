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Россиянин залез на березу и стал фигурантом уголовного дела

В Костроме мужчина под наркотиками залез на березу и напугал родственников

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Александр Кряжев/РИА Новости

В Костроме полицейские задержали мужчину, который бегал по двору в шортах и залезал на деревья. Об этом сообщает управление МВД по региону.

На необычное поведение россиянина обратили внимание его родственники и вызвали правоохранителей.

«К моменту приезда патрульного экипажа парень бегал по двору в одних шортах, периодически залезая на деревья», — сообщается в публикации.

Полицейские сняли россиянина с березы и доставили в отдел, где мужчина не смог объяснить свой поступок. Тем временем родные нашли в комнате подозреваемого пакет с белым порошком. В последствии под плинтусом сотрудники МВД отыскали еще 17 свертков мефедрона.

По словам задержанного, он случайно нашел закладку и попробовал. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

Ранее в Ростове-на-Дону задержали полицейского за то, что он передал фигуранту уголовного дела наркотики в суде.

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