В метро Петербурга мужчина начал душить девушку, когда услышал, что она матерится

В Санкт-Петербурге мужчина схватил за шею девушку в метро и отчитал за использование обсценной лексики. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел в час пик на станции «Василеостровская». Не обращая внимания на скопление людей на эскалаторе, неизвестный схватил девушку с розовыми волосами за шею и стал отчитывать ее за ругательства.

«Матом не ори, поняла?! Это Питер, а не Украина!» — заявил взрослый, продолжая душить потерпевшую.

По словам школьницы, она и ее спутники просто разговаривали и смеялись, но незнакомцу, который оказался поблизости, не понравилось, что в речи подростков проскальзывает мат. За каждое повторное использование нецензурных слов и выражений мужчина с новой силой сжимал руку на шее пострадавшей.

Свидетели вступились за нее, но попытки вовлечь в ситуацию охрану метрополитена не увенчались успехом, и злоумышленник скрылся в толпе. После встречи с ним у несовершеннолетней остались боль в горле и «неприятный осадок».

Ранее неизвестный, недовольный шумом во дворе, избил подростков в Петрозаводске.