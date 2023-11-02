Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российский школьник сообщил о террористах в здании с телефона своего соседа по парте

Подросток сорвал уроки, сообщив о террористах в школе с телефона одноклассника

close
100%
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Уроки в одной из школ Хасавюрта отменили после звонка ученика в экстренные службы. Об этом пишет Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, звонок в 911 несовершеннолетний совершил, когда его сосед по парте отвечал у доски. Заскучавший без приятеля подросток позвонил с его телефона в службу спасения и заявил, что школу №11 атаковали террористы.

Вскоре после этого уроки в образовательном учреждении отменили и эвакуировали из здания 662 человека. Правоохранители проверили помещения, но ни бомб, ни подозрительных личностей не нашли.

Известно, что автор заведомо ложного сообщения об акте терроризма растет в благополучной семье и до сих пор замечаний по поводу плохого поведения не получал. В качестве наказания подростка занесли в базу ПДН.

Ранее в Сибири школьник заплатил сверстнику, чтобы тот сообщил о «минировании» его школы.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий