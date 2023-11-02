Российский школьник сообщил о террористах в здании с телефона своего соседа по парте

Уроки в одной из школ Хасавюрта отменили после звонка ученика в экстренные службы. Об этом пишет Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, звонок в 911 несовершеннолетний совершил, когда его сосед по парте отвечал у доски. Заскучавший без приятеля подросток позвонил с его телефона в службу спасения и заявил, что школу №11 атаковали террористы.

Вскоре после этого уроки в образовательном учреждении отменили и эвакуировали из здания 662 человека. Правоохранители проверили помещения, но ни бомб, ни подозрительных личностей не нашли.

Известно, что автор заведомо ложного сообщения об акте терроризма растет в благополучной семье и до сих пор замечаний по поводу плохого поведения не получал. В качестве наказания подростка занесли в базу ПДН.

Ранее в Сибири школьник заплатил сверстнику, чтобы тот сообщил о «минировании» его школы.