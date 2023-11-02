Диетолог назвала специи, которые могут принести пользу для здоровья

Специи полезно добавлять в еду, потому что в них есть активные компоненты, содержащие антибактериальные, противовоспалительные и антиоксидантные свойства. Об этом Общественной Службе Новостей рассказала диетолог и нутрициолог Полина Журавлева.

По ее словам, специи могут улучшить пищеварение и поднять настроение, продолжила она. По словам эксперта, в первую очередь стоит присмотреться к куркуме. В ней есть активное вещество куркумин, обладающее противовоспалительным свойством. Эта добавка поможет сохранить иммунитет, защитить организм от хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и онкологические. Журавлева также выделила имбирь, который считают антибактериальным и противовоспалительным «королем».

«Он также способствует пищеварению и помогает справиться с вирусами, но это многие и без меня знают», — указала диетолог.

Среди других полезных специй специалист назвала орегано, чеснок, все виды перца — черный, красный и белый и корицу. При этом она отметила, что их нужно использовать в меру.

В начал октября сообщалось, что специи попадают в число продуктов, которые часто подделывают. Так, например, ванилин зачастую делают не из стручков растений рода Vanilla, а из похожих по вкусу и аромату бобов тонка. Чтобы не нарваться на фальсификат, россиянам советуют приобретать исходный продукт и делать специи в домашних условиях.

Ранее были названы самые опасные специи для пожилых людей.